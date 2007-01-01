Что творится на праздновании Дня города в Калуге

Главные гулянья в этом году проходят на Театральной площади и пешеходной части Театральной улицы.

К полудню субботы, 30 августа, перед театром собралось немного зрителей. Гораздо больше калужан наблюдалось на улице Театральной, где развернулись торговые ряды и продают шашлык.

Рядом с фонтанами выступил уличный оркестр Tinto brass band.

Городской голова Дмитрий Денисов поздравил победителей конкурса семей.

До позднего вечера на этих площадках будут выступать различные калужские артисты.

Площадка перед кинотеатром Центральный предоставлена городскому центру «Созвездие». Там проходят концерт творческих коллективов, мастер-классы, есть фотозоны.

Возле памятника Кирову для калужан подготовили программу библиотекари. Можно посмотреть на антикварные книги, издания о Калуге.

На аллее между площадью Победы и улицей Ленина детей развлекают творческие объединения центра «Содружество».

Подробную афишу Дня города мы публиковали здесь.