Известные люди обратились к жителям Калуги в День города

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов

Дорогие жители и гости Калуги! Сердечно поздравляю вас с Днём города! Калуга — город славной истории, уникальных традиций и ярких побед, знаменитый своими героическими подвигами, научными открытиями и творческими достижениями. Калуга всегда была городом, полным жизни и энергии. Её название ассоциируется с величием русского духа, мужеством защитников Отечества и блестящими успехами ученых, писателей, спортсменов, деятелей культуры и искусства.

За прошедшие годы наш город значительно преобразился, став привлекательным центром для жизни, отдыха и туризма. Мы гордимся великолепием городских площадей, красотой парков, удобством инфраструктуры и высоким уровнем комфорта городской среды. Но самое главное богатство Калуги — это люди, проживающие здесь, создающие её неповторимый характер и энергию развития.

Пусть День Калуги станет очередным поводом осознать важность нашего общего дома, объединить усилия вокруг общих целей и мечтаний.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, и пусть в ваших домах всегда царят мир, гармония и любовь.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев

Дорогие калужане! 30 августа наш областной центр отмечает 654-ю годовщину со дня своего образования. Город воинской доблести с богатейшей историей, неразрывно связанной с историей страны, колыбель космонавтики, крупный деловой, производственный, научный и культурный центр, сохранивший старинную архитектуру, самобытность и неповторимую атмосферу – всё это Калуга. Слава нашего города на протяжении веков создавалась трудами многих поколений – ремесленников и купцов, учёных и конструкторов, рабочих и учителей. Честь им и хвала! Честь и хвала вам, дорогие жители областного центра, продолжающие достойно трудиться на благо Калуги и всего региона!

Низкий поклон калужанам – защитникам Родины, участникам спецоперации, волонтерам.

Особую благодарность хочу выразить всем тем, кто занимает активную гражданскую позицию, участвует в деятельности территориального общественного самоуправления, голосует за проекты благоустройства, участвует в программе поддержки местных инициатив. Во многом, именно благодаря вам Калуга с каждым годом становится комфортнее, зеленее, ухоженнее, привлекательнее для работы и жизни.

Желаю нашему любимому городу и всем калужанам благополучия, мира, успехов во всех сферах деятельности, реализации намеченных планов, новых достижений, развития и процветания!

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев

Родной Калуге – 654! Калуга – не просто точка на карте. Это наш общий дом и только вместе мы сможем сделать так, чтобы город процветал и благоустраивался, чтобы мы все могли уверенно смотреть в будущее. Калуга – дом для трудолюбивых, искренних, добрых людей. Жителей нашего города всегда отличало гостеприимство, открытость и радушие. Низкий поклон защитникам Отечества, волонтёрам и всем, кто сегодня помогает участникам специальной военной операции. Особая благодарность тем, кто своим трудом, активной позицией и участием в благоустройстве делает Калугу с каждым годом более красивой, комфортной и зеленой.

Друзья, в эти праздничные дни от имени Городской Думы города Калуги примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу. Желаем всем счастья, благополучия, сил и вдохновения для новых добрых дел и свершений!

Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов

Дорогие калужане! Сердечно поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города – Калуги! Сегодня Калуга отмечает 654-ю годовщину со дня основания. В этот праздничный день мы с особой гордостью вспоминаем славную историю нашего города – колыбели космонавтики, одного из старейших и красивейших городов России. Калуга сегодня – это крупный промышленный и научный центр, богатое культурное наследие, комфортная и современная городская среда, территория возможностей для бизнеса и реализации проектов

Город – это не только улицы, дома, парки и скверы. Город – прежде всего люди, судьбы которых тесно связаны с его историей.

Ваш труд и ваши успехи ежедневно преображают Калугу, делая ее все более обустроенной и красивой.

Благодарю каждого из вас за неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Вашим упорством, мужеством, умом и талантом строятся дороги, жилье, формируется современная инфраструктура, возводятся объекты социально-культурного назначения. Спасибо вам, дорогие калужане!

Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, интересных проектов и новых достижений, процветания нашему общему дому - Калуге!

Пусть наш город продолжает динамично развиваться, сохраняя при этом свою уникальную идентичность. С Днем рождения, любимая Калуга!

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова

Дорогие калужане! Сердечно поздравляю вас с Днем города! Сегодня Калуге исполняется 654 года – возраст, достойный уважения и восхищения! Калуга – это не просто город, это наша история, наша культура, наше наследие, которое мы бережно храним и передаем из поколения в поколение. Здесь родились и выросли люди, чьи имена навсегда вписаны в историю России. Несмотря на почтенный возраст, Калуга остается молодым и красивым городом, с неповторимым обликом и особой атмосферой. И в этом – ваша заслуга, дорогие жители! Ваша любовь к родному городу, ваш труд и ваша забота делают Калугу такой, какой мы её знаем и любим.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений! Пусть в ваших домах всегда царит мир и согласие, а Калуга процветает и развивается!

Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова

Дорогие калужане! От имени всего коллектива Газэнергобанка сердечно поздравляю вас с Днем города! Калуга – город с богатой историей, славными традициями и огромным потенциалом. Здесь переплетаются прошлое и будущее: старинные улицы хранят память о великих событиях, а современные предприятия и инновационные проекты задают вектор развития не только региону, но и всей стране. Этот город вдохновляет достижениями, культурным наследием и людьми, которые своим трудом и талантом создают его неповторимый облик. Мы гордимся тем, что Газэнергобанк уже много лет является частью вашей жизни, поддерживая бизнес, помогая семьям и участвуя в социально значимых инициативах. Наш банк был и остается надежным партнером для калужан, внося свой вклад в экономическое процветание города. Мы стремимся быть ближе к вам, предлагая современные финансовые решения, которые делают жизнь удобнее, а бизнес успешнее.

В этот праздничный день хочется пожелать Калуге дальнейшего роста, реализации всех намеченных планов и, конечно, благополучия каждому ее жителю. Пусть наш город становится еще комфортнее, красивее и динамичнее! Пусть в каждом доме царят радость, уют и достаток, а в сердцах калужан – гордость за свою малую родину. Пусть сбываются самые смелые мечты, а новые проекты приносят пользу и радость всем, кто здесь живет и трудится.

Особые слова благодарности – ветеранам, труженикам, молодым специалистам и всем, кто своим ежедневным трудом делает Калугу лучше. Ваши энергия, талант и преданность родному городу – залог его успеха. Спасибо вам за то, что бережно храните традиции и при этом смело смотрите в будущее, внедряя новые идеи и технологии.

Калуга – это не просто точка на карте, это место, где живут замечательные люди, где кипит жизнь и где каждый день пишется новая страница истории. Пусть впереди нас ждет еще больше ярких событий, добрых перемен и поводов для гордости!

С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья, счастья, новых достижений и процветания!

Директор Калужского филиала Финуниверситета Виталий Матчинов

От имени коллектива Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в г. Калуге сердечно поздравляю вас с Днём города! Калуга — это не просто точка на карте России, это город с богатой историей, культурным наследием и огромным экономическим потенциалом. Здесь, в сердце Центральной России, формируется будущее нашей страны, воспитываются новые поколения профессионалов, развиваются наука и образование.

Наш филиал уже многие годы является частью образовательной экосистемы города. Мы гордимся тем, что готовим современных специалистов финансового сектора, которые вносят свой вклад в развитие экономики города, региона и страны в целом. Образовательные программы, реализуемые в Финуниверситете в рамках среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, востребованы среди молодёжи, в государственных структурах и реальном секторе экономики. Появляются новые программы, такие как «Социология», профиль «Экономическая социология» (программа высшего образования, которая впервые будет изучаться в регионе для целей экономики), и «Финансы» (в рамках среднего профессионального образования), реализуемые с 2025 года.

Многие выпускники Финуниверситета занимают ключевые должности в правительстве Калужской области и городе Калуге, отвечая при этом за финансовое благополучие и процветание разных секторов экономики.

Желаем родному городу дальнейшего процветания, новых достижений и свершений! Пусть каждый калужанин чувствует свою причастность к судьбе города, гордится его успехами и активно участвует в его развитии. Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и достаток, а улицы Калуги становятся всё красивее и уютнее. Желаем, чтобы наш город и дальше

оставался центром притяжения талантливых людей, местом, где хочется жить, работать и создавать семьи.

С праздником, дорогие друзья! С Днём города Калуги!