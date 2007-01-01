Семья из Калуги отпраздновала 75 лет со дня свадьбы

В среду, 27 августа, торжественная церемония, приуроченная ко Дню города, прошла в городском загсе.

Впервые в ней принимали участие супруги, которые прожили вместе уже 75 лет. Это Николай Игнатьевич и Лидия Иосифовна Апанасовы.

Николай Игнатьевич является ветераном Великой Отечественной войны. В декабре ему исполнится 100 лет.

На церемонии также чествовали две пары, прожившие вместе 60 лет. Это супруги Голубцовы Вячеслав Егорович и Любовь Никифоровна, а также Зубатенко Владимир Никитич и Людмила Анатольевна.

50 лет вместе прожили Костылевы Борис Алексеевич и Галина Ивановна.