Калужане создали коллаж ко Дню флага из фотографий зданий
Сотрудники управления по охране объектов культурного наследия Калужской области создали необычный фотоколлаж ко Дню Государственного флага РФ.
Они использовали цвета фасадов известных зданий региона, чтобы составить композицию, напоминающую российский триколор.
- 22 августа — особая дата, когда мы с гордостью вспоминаем символ нашей страны, который объединяет нас, — отметили в управлении. - В честь этого знаменательного дня мы немного пофантазировали и создали триколор из фасадов объектов культурного наследия нашего региона.
Этот творческий подход позволил соединить историческое наследие области с современным патриотическим символом.