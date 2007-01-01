Калуга готовится отметить 654-летие насыщенной программой

18 августа Управление культуры Калуги представило афишу праздничных мероприятий ко Дню города.

Фото: Управление культуры города Калуги

Торжества в честь 654-летия Калуги стартуют уже 22 августа фестивалем «Переход». Народные гуляния развернутся на всех главных площадках города.

Основные события запланированы на 30 августа. Утром на набережной Яченского водохранилища пройдет Космический марафон. Главной сценой праздника станет Театральная площадь, где с 11:30 начнутся выступления местных творческих коллективов - танцевальных, вокальных, цирковых, оркестровых и многих других.

Несмотря на отсутствие приглашенных звезд, зрителей ждет яркая программа с участием прославленных калужских артистов.

Читайте афишу и начинайте планировать, куда пойдёте отмечать День любимого города!

0+