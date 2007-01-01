В Калужской области отмечают День строителя

10 августа, в воскресенье, губернатор поздравил работников отрасли

Накануне Владислав Шапша вручил награды передовикам строительной отрасли, отметив ее роль в формировании региональной экономики.

Регион по праву входит в число передовых в Центральном федеральном округе по темпам строительства и благоустройства. За пятилетний период введено в эксплуатацию 4,7 миллиона квадратных метров жилья, создано и реконструировано свыше 420 общественных пространств – парков, скверов и набережных. Среди значимых объектов последних лет – современная поликлиника в правобережной части Калуги и новый Театр юного зрителя.

Текущий год ознаменовался новыми достижениями: строительная отрасль показала рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже стартовало возведение школы в микрорайоне «Тайфун» Калуги. В ближайшей перспективе – реализация важных социальных проектов, включая строительство медицинских учреждений в Козельске и Людиново.

Особого внимания заслуживает успешное участие региона в федеральной программе: на развитие сельских территорий привлечено рекордные 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят существенно улучшить инфраструктуру сельских поселений области.