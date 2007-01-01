Профессия доброты: губернатор Владислав Шапша поздравил калужских соцработников

Сегодня, 8 июня, в России отмечают День социального работника.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем поздравлении подчеркнул особую миссию специалистов: - От всей души поздравляю социальных работников, ветеранов соцзащиты с профессиональным праздником. Люди, которые нашли свое призвание, дело своей жизни в том, чтобы помогать и заботиться о других.

Сегодня в системе соцзащиты региона трудятся свыше 4 тысяч человек. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО, развитию системы долговременного ухода и программ активного долголетия.

- Спасибо вам, дорогие друзья, за неравнодушие, доброту и отзывчивость. За ваш ответственный и профессиональный труд. За сопереживание нашим землякам, кто нуждается в помощи и поддержке, а порой в простом искреннем внимании, - обратился к сотрудникам сферы соцзащиты Владислав Шапша.