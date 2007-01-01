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Праздники

Шапша опубликовал поздравление с Днем пограничника

Дмитрий Ивьев
28.05, 12:03
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Праздник отмечается в среду, 28 мая.

- Поздравляю военнослужащих, которые охраняют рубежи нашей большой страны, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, особые слова уважения и благодарности ветеранам погранвойск за пример истинной преданности Родине, мужества и героизма. Сейчас их внуки и правнуки продолжают их дело. В условиях проведения специальной военной операции, новых вызовов наши пограничники дают решительный отпор захватчикам, диверсантам, террористам. Спасибо за верную службу Отчизне, доблесть и стойкость. Граница нашей страны под надежной защитой.

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