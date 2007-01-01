Владислав Шапша поделился историями поздравления ветеранов в разных уголках области
В нашем регионе прошла акция «Поздравь ветерана». Дети исполняли военные песни, читали стихи, дарили цветы и открытки, которые сделали своими руками.
В Жиздре воспитанники детского сада «Улыбка» побывали в гостях у несовершеннолетних узников концлагерей.
В Людиново школьники устроили праздник ветерану Марии Власовой.
В Козельске дети вместе с духовым оркестром поздравили Людмилу Одегову.
В Ермолино под окнами дома, в котором живет ветеран Георгий Климешин, выступил военный оркестр.