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Праздники

Владислав Шапша поделился историями поздравления ветеранов в разных уголках области

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:13
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В нашем регионе прошла акция «Поздравь ветерана». Дети исполняли военные песни, читали стихи, дарили цветы и открытки, которые сделали своими руками.

В Жиздре воспитанники детского сада «Улыбка» побывали в гостях у несовершеннолетних узников концлагерей.

В Людиново школьники устроили праздник ветерану Марии Власовой.

В Козельске дети вместе с духовым оркестром поздравили Людмилу Одегову.

В Ермолино под окнами дома, в котором живет ветеран Георгий Климешин, выступил военный оркестр.

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