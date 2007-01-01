VIP-поздравления калужан с Днем Победы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Дорогие земляки! 80 лет назад верх над фашизмом одержала сила правды, мужества, сплоченности нашего многонационального народа. В юбилейный Год Победы в Великой Отечественной войне мы вновь вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов.

Судьба человечества решалась в кровопролитных битвах ценой многомиллионных жертв наших соотечественников. Путь к Победе длился долгих 1418 дней и ночей. Это было время самоотверженности и массового героизма.

Эхо далекой войны и сегодня живет в наших сердцах, передается следующим поколениям, сохраняя правду о великих испытаниях и победах наших предков – тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу.

Дорогие ветераны, здоровья вам и долгих лет жизни, мира и благополучия всем жителям региона.

С великим праздником! С Днем Победы!

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с великим праздником — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! Эта памятная дата объединяет нас всех чувством глубокой благодарности ветеранам, чьи героизм и мужество спасли нашу страну и весь мир от фашизма.

Мы склоняем головы перед отвагой предков, отдавших свои жизни ради мира и свободы будущих поколений.

Сегодня, спустя десятилетия, Победа остается символом несгибаемого духа русского народа, стойкости и силы характера каждого жителя нашей Родины. Эта память передается из поколения в поколение, укрепляя дух единения и патриотизма среди молодых и пожилых, горожан и сельских жителей. Помогает нашим бойцам, сражающимся в зоне специальной военной операции, проявлять свои лучшие качества и идти вперед, к победе.

Желаю жителям нашей замечательной земли доброго здоровья, душевного спокойствия, радости, мирного неба над головой.

Вечная слава героям-победителям и низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла!

С праздником, дорогие земляки!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! Великая Отечественная война вписана в историю нашего государства как пример единения всего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины.

9 мая - самый главный и самый дорогой праздник. Это не просто память и гордость, это история нашей великой страны, история каждой семьи. Наши деды и прадеды, не щадя своих жизней, живым щитом встали на пути врага. И победили!

Низкий поклон великому подвигу многонационального советского народа. Всем, стоявшим плечом к плечу на фронте, громившим врага на оккупированных территориях, ковавшим победу в тылу.

Мужество героев войны - вдохновляющий пример для наших защитников, самоотверженно сражающихся с неонацизмом, сегодня. Само время проводит исторические аналогии – подкоп под Зайцевой горой в 1942 году и уникальная операция, проход по газовой трубе, сейчас в Судже. Эти события навсегда вошли в историю нашего государства. Безмерно гордимся подвигами поколения победителей фашизма и подвигами современных бойцов. Скорейшего возвращения нашим героям домой к тем, кто их очень ждет и любит!

Сердечно поздравляю всех жителей Калужской области с великим праздником! Нам надо жить и помнить! И обязательно - победить!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! Это священный и самый дорогой для нас праздник. С чувством безмерной благодарности мы чествуем в этот день ветеранов, отдаем дань уважения труженикам тыла, узникам концлагерей, детям войны.

Жители Калуги внесли свой вклад в разгром врага. Тысячи калужан ушли на фронт, не все из них вернулись.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, за то, что рассказываете правду о войне, помогаете воспитывать у молодого поколения любовь к Родине. Здоровья вам на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных. Берегите себя!

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наша армия освобождает города и сёла Украины. Мы верим, что благодаря отваге и героизму русского солдата будет навсегда покончено с поднявшим голову фашизмом.

Дорогие калужане! Желаю вам счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья! А нашей Родине – скорейшей победы!

Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов

Дорогие ветераны! Уважаемые калужане! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Прошло 80 лет со дня окончания самой страшной войны, которая унесла миллионы жизней, но не сломила дух нашего народа.

9 Мая – это день вечной памяти о подвиге наших дедов и прадедов, об их героизме и стойкости. Это день торжества мужества и единства народа, отстоявшего свободу и независимость своей Родины.

Калуга, город воинской доблести, помнит и чтит подвиг своих героев. Мы гордимся и склоняем головы перед теми, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто восстанавливал страну в послевоенные годы. Их мужество и самоотверженность – пример для всех нас.

Для сегодняшних защитников Отечества ветераны служат примером бесстрашия и безграничной любви к Родине. Мы не вправе допустить повторения тех страшных событий. Желаю нашим героям вернуться скорее с Победой!

В этот великий день желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть память о подвиге наших предков живет в сердцах новых поколений, а их героизм вдохновляет нас на развитие и процветание родного города и всей России!

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова

Сердечно поздравляю с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Этот день – особенный для каждого из нас. День памяти, скорби и безграничной гордости за наших отцов, дедов и прадедов, которые отстояли будущее великой страны.

Я преклоняюсь перед стойкостью, мужеством и самопожертвованием каждого, кто вносил вклад в Победу на протяжении 1418 дней и ночей. Войны, партизаны, медики и женщины и дети, трудившиеся в тылу, прошли через ад войны, видели смерть и разрушения, но не потеряли веру. Их подвиг – это пример для всех нас, как нужно любить Родину и защищать ее от врагов.

К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. И наш долг – помнить их жертву и не допустить повторения страшных событий тех дней.

С Днем Великой Победы!

Директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Калужской области Павел Александрович Кадыков

Поздравляем вас с Днём Победы — днём, который олицетворяет силу духа, стойкость и единство! Это особенный праздник, который служит напоминанием о том, как важны сплочённость, взаимопомощь и стремление к общим целям.

9 Мая стал символом великой воли к победе, способности преодолевать любые испытания и сохранять человечность даже в самых тяжёлых условиях. Этот день напоминает нам, как важно беречь мир, поддерживать друг друга и помнить, что только вместе мы способны справиться с любыми вызовами. Мы выражаем глубокое уважение ко всем, кто внёс свой вклад в общее дело.

Пусть их пример вдохновляет нас сохранять внутреннюю силу, стремиться к справедливости и ценить то, что объединяет.

Желаем вам и вашим близким мира, крепкого здоровья, стабильности и уверенности в будущем. Пусть этот день станет поводом для осмысления, благодарности и вдохновения на новые свершения!