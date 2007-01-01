В Калуге опубликована полная афиша Дня Победы
Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе.
2 мая
Театральная площадь
- 15:00 Патриотическая акция «Вальс Победы»
5 мая
Площадь Победы
- 9:00 Смотр-конкурс отрядов почетных караульных служб Поста №1
7 мая
Мемориальное воинское кладбище
- 12:00 Митинг Памяти
Улица Театральная, сцена у Театра кукол
- 16:30 Концерт баянистов и аккордеонистов детских школ искусств «Тебе, моя Калуга!»
Набережная Яченского водохранилища
- 18:00 Праздничное мероприятие «Голубь мира»
8 мая
Площадь Старый Торг
- 10:00 Патриотическая экспедиция «Эстафета Памяти» в формате автомотопробега «80 километров к 80-летию Победы!» пл. Старый Торг - д. Григоровка - п. Новый - с. Росва
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 Праздничная программа «От сердца каждому герою»
9 мая
Сквер им. В. Н. Волкова, стадион
- 11:00 Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу «78-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз Городского Головы города Калуги»
Сквер Защитников Отечества
- 11:00 Концерт «Великому маю посвящается...» учащихся и педагогов отделения современной гитары МЭШДОМ
Площадь Победы
- 12:00 Торжественное возложение цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата
- 13:00 Фестиваль воинского дефиле среди отрядов почетных караульных служб Поста №1
Театральная площадь, главная сцена
- 12:00 Концерт «Песни Великой Победы» творческих коллективов и солистов Калужского дома музыки
- 13:30 Хоровой праздник «Мы за мир» с участием воспитанников детских школ искусств города Калуги и Центра «Созвездие»
- 14:45 Военно-патриотический проект «Живи и помни!» центра хореографического воспитания «Вива Данс»
- 16:00 Театрализованная концертная программа «У памяти нет срока давности»
Театральная площадь
- 12:00-18:00 Интерактивные площадки с элементами исторической реконструкции, музей под открытым небом, кинотеатр Победы, тематические фотозоны, мастер-классы
Улица Театральная (пешеходная часть)
- 12:00 Фестиваль солдатской каши
- 12:00 Концертная программа «Голоса Победы!»
- 14:00 Концерт ансамбля народной музыки «Калужская тальянка»
- 15:00 Выступление калужских бардов
Улица Кирова, площадка у памятника С. М. Кирову
- 12:00 Интерактивная литературно-музыкальная площадка «Пусть помнят живые, пусть знают потомки!»
Сквер им. В. И. Ленина
- 12:00-16:00 Работа военно-исторических площадок и выставка военной техники
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 Праздничная программа «Мы — наследники Победы» Центра «Созвездие»
- 14:00 Гала-концерт и награждение победителей и призеров конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!»
- 15:00 Творческий проект «Память жива» студии современного искусства «ТОНУС-Арт»
Площадка у памятника 600-летию основания г. Калуги
- 15:00-18:00 Праздничная программа «Дорогами Победы»
Двор усадьбы Золотаревых (ул. Пушкина, д. 14)
- 16:00-18:00 Специальный проект ТРК «Ника» к 80-летию Победы «Останься». Кинозал под открытым небом.