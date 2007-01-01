+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники В Калуге опубликована полная афиша Дня Победы
Новость дня Праздники

В Калуге опубликована полная афиша Дня Победы

Дмитрий Ивьев
29.04, 16:42
0 478
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе.

2 мая

Театральная площадь

  • 15:00 Патриотическая акция «Вальс Победы»

5 мая

Площадь Победы

  • 9:00 Смотр-конкурс отрядов почетных караульных служб Поста №1

7 мая

Мемориальное воинское кладбище

  • 12:00 Митинг Памяти

Улица Театральная, сцена у Театра кукол

  • 16:30 Концерт баянистов и аккордеонистов детских школ искусств «Тебе, моя Калуга!»

Набережная Яченского водохранилища

  • 18:00 Праздничное мероприятие «Голубь мира»

8 мая

Площадь Старый Торг

  • 10:00 Патриотическая экспедиция «Эстафета Памяти» в формате автомотопробега «80 километров к 80-летию Победы!» пл. Старый Торг - д. Григоровка - п. Новый - с. Росва

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00 Праздничная программа «От сердца каждому герою»

9 мая

Сквер им. В. Н. Волкова, стадион

  • 11:00 Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу «78-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз Городского Головы города Калуги»

Сквер Защитников Отечества

  • 11:00 Концерт «Великому маю посвящается...» учащихся и педагогов отделения современной гитары МЭШДОМ

Площадь Победы

  • 12:00 Торжественное возложение цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата
  • 13:00 Фестиваль воинского дефиле среди отрядов почетных караульных служб Поста №1

Театральная площадь, главная сцена

  • 12:00 Концерт «Песни Великой Победы» творческих коллективов и солистов Калужского дома музыки
  • 13:30 Хоровой праздник «Мы за мир» с участием воспитанников детских школ искусств города Калуги и Центра «Созвездие»
  • 14:45 Военно-патриотический проект «Живи и помни!» центра хореографического воспитания «Вива Данс»
  • 16:00 Театрализованная концертная программа «У памяти нет срока давности»

Театральная площадь

  • 12:00-18:00 Интерактивные площадки с элементами исторической реконструкции, музей под открытым небом, кинотеатр Победы, тематические фотозоны, мастер-классы

Улица Театральная (пешеходная часть)

  • 12:00 Фестиваль солдатской каши
  • 12:00 Концертная программа «Голоса Победы!»
  • 14:00 Концерт ансамбля народной музыки «Калужская тальянка»
  • 15:00 Выступление калужских бардов

Улица Кирова, площадка у памятника С. М. Кирову

  • 12:00 Интерактивная литературно-музыкальная площадка «Пусть помнят живые, пусть знают потомки!»

Сквер им. В. И. Ленина

  • 12:00-16:00 Работа военно-исторических площадок и выставка военной техники

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00 Праздничная программа «Мы — наследники Победы» Центра «Созвездие»
  • 14:00 Гала-концерт и награждение победителей и призеров конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!»
  • 15:00 Творческий проект «Память жива» студии современного искусства «ТОНУС-Арт»

Площадка у памятника 600-летию основания г. Калуги

  • 15:00-18:00 Праздничная программа «Дорогами Победы»

Двор усадьбы Золотаревых (ул. Пушкина, д. 14)

  • 16:00-18:00 Специальный проект ТРК «Ника» к 80-летию Победы «Останься».  Кинозал под открытым небом.

Новости по тегу
день победы 9 мая
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNyTU92TlJqdXFJQ2loemVMbkhtZGc9PSIsInZhbHVlIjoiMmF5YUVMdUJSRUR5bGV2Sy9WYUZiVDY2aTNsSFJsYVNiSlYreS83Q0RSVHZzSUNPSXhnbDFXcU9IV29pbDJCV1diQXgxc1QzYUdCNDhoOHp2Rmg2UUJUTENMMFA4SHMzQnFxK2Q1R3FjNmxhUmhXNE5SVzZLRnJOazB3OUJFYkxmcVpPV1RqTWRWY1Z1NDEwdEF5YXlka00xdnRnYnBPWFRqVHhZTGxZSit1WE9aWEtUV0NFRk5jUkN1L2tpWHJzb3JoN2gyc0EvSXcxTERqZXpwYW93WGkyNVZaZmVhRWptVVE4Skk1cVpxYjBqN1p1RFhEK05ITjdJR0xtUGJzbC9PVWpEeWZZekw3L01Od1VCTExqc1RMNmIzd3hJRXRqYmFaSmdLZGdRQi9PajYybmhaKzYvYjcyd0xZVFVUaks5bnNHNnhFWktDVjBaM0NpS2IyWjAxVitBdEM1NnJ1T2h5OVRKYUUrQlRiUmhnYVdUeFM1NnEwMElEVHZZL2VPdGFkY1NHSnRlMjBQcjR4bUZvZEUwZVRmdy90MnE0UE1DTmlMVU9MRHNGVFMrSE1VanJkU0hvVjV2aUlNV1BKLyIsIm1hYyI6IjZmYWM1Yjc5YjM4NTkyZmYxZGIwYzM2MjgzODhjNDFhMWJjZDUzY2M1NDc5OWY3MDI5MDY3NmZiZmZhMjZlODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJqNSsrdWtGRW5oY1lPQkY1d2N5ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiaGprWDJpK293eTdxMk1mNHpXNlpoSDB0Qy9kRFJmd1FuTjJmcTE5N29tTUErQ3o2aHBuSUkzaU1MUEZKWk5HR0JZN0JzYVI5VVlXaWhFTGlBQTF6bXVzT2dUZElwRndQQ2JsOUx6NWh6TS9sWkI5Qm40MzhKQVVRR29aa0JSKzhWOFF2Yy9UUXJsNjZZTHJsMHFwRW43cTF5TitmUVczRlNndmdMaFBmb1ZEYkxRYnhITjR5ZUl2Q2lBa1grNWlOV1hzRVRUbVR6c3owZVRPeVJsOGtkK3R2TGJoQk95RkFsT1ZMSUcxWHVyUDFYWkF6U3UrcmxXRWxHQTBmOTVhMkwwaFpTTGkwVWUxclNNdDlaSnprd1BXWU9mbmZoWmg4SHp2OVpld01wTW1paldabVhTZmxaNFFVOSs4Z0YrdXpsMlE0MDY5dFJXOTk0NklCNzkzWHhrYmdXRUpOclB0OG1mL2ZPbjg3SFg4bm9KakNvcC9mYkZ5U2E1UVhiYmZrY2pBelFyd1ZHSG9GL1IySmFOcmpIMk91QUNmVVlnNFFTU3I3WnRJcGttNzUzb1F3TmN1WFhMN0d1dnpZcDIyOGxGTkJOSXh2WWdHaVlvSUovUFVqelNpSi8yRXo3QWxqNHQ1c05TMkNYZ2UvTEZGWDh1aFJjRDFiY3BDR0l0YWtSdmlNQTJyL0NsQmZzVVlZbWdTN3pFcHpOOUVjb3Y2ZG01M0FSOFdCZXRvSHNDYUR0bGNXWE5BUUVUUGdHREhLUHJBdzdTUktsZEI0Nm96ZzV6RHJZdDg4M1RNMnpGbUpBNDlJRFFUSW5IRUkzb1B2TG1aTXIvWWJWVHpiSVN1ZyIsIm1hYyI6ImJmY2M5NzE4N2Y2MzY2YjM0MWU4MzM3ZjJlMmNlNzg1YTI4MjA2MmVlY2M2ODhmMzE2OGM2ZjJlMTE0ZGYxYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+