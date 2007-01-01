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В Калуге белых журавлей смонтировали на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
22.04, 08:45
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Бульвар между улицей Ленина и площадью Победы готовят к 9 Мая.

Ранее там демонтировали звездное небо. В городской управе заявили, что оно вышло из строя.

На месте гирлянд монтируют белых журавлей. Всего их будет 555 штук.

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