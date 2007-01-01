Владислав Шапша поздравил сотрудников местного самоуправления и отметил лучших специалистов

Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления и отметил вклад муниципальных служащих в развитие области. В своем телеграм-канале он рассказал о результатах регионального конкурса «Лучший специалист органов МСУ Калужской области».

Глава региона выделил в числе лучших Юлию Рыбалка из горсобрания Обнинска, Ирину Плакида из горуправы Калуги, Елену Митину из администрации Козельского района, Марию Яшукову из администрации Юхновского и Александра Мосолова из администрации Тарусского районов. Также в специальных номинациях отмечены Алена Савина из управы Барятинского района и Любовь Фрей из горуправы Калуги.

Владислав Шапша подчеркнул важность эффективных управленцев в органах местного самоуправления и отметил потенциал ветеранов СВО в этой сфере. Он напомнил о запуске областной кадровой программы «Герои земли Калужской».

Губернатор поблагодарил работников и ветеранов муниципальной службы, а также депутатов за их труд и вклад в решение насущных проблем жителей области.