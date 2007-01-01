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Праздники

Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем космонавтики

Дмитрий Ивьев
12.04, 12:43
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Свое поздравление глава городского самоуправления опубликовал 12 апреля.

Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём космонавтики!

Подвиг наших великих соотечественников – Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина и всех тех, кто смог поверить в силы человека и успешно реализовать первый космический полет, стал символом национальной гордости и неотъемлемой частью истории не только России, но и всей планеты. И сегодня Калуга тесно связана с развитием космонавтики: в нашем городе работает филиал НПО имени С.А. Лавочкина, а наш музей космонавтики – крупнейший в России. 

Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов и достижений!

ВНИМАНИЕ!

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