Губернатор поздравил калужан с Днем космонавтики

Владислав Шапша опубликовал свое сообщение в соцсетях утром 12 апреля:

- С Днём космонавтики, друзья! Прежде всего тех наших земляков, которые сегодня вносят свой вклад в освоение космоса. Поехали!

Глава региона пригласил всех принять участие в проекте «Космические выходные».

- 12-13 апреля в Колыбели космонавтики большая программа, много культурных, спортивных событий, мероприятий для семей с детьми, - отметил Шапша. - Основная локация - самая космическая площадка области. На территории музея истории космонавтики выставки, лекции, квесты, экскурсии, мастер-классы. Сегодня вечером здесь стартует VI Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Полная программа «Космических выходных» здесь.