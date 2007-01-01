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Праздники

Губернатор поздравил калужан с Днем космонавтики

Дмитрий Ивьев
12.04, 08:59
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Владислав Шапша опубликовал свое сообщение в соцсетях утром 12 апреля:

- С Днём космонавтики, друзья! Прежде всего тех наших земляков, которые сегодня вносят свой вклад в освоение космоса. Поехали!

Глава региона пригласил всех принять участие в проекте «Космические выходные».

- 12-13 апреля в Колыбели космонавтики большая программа, много культурных, спортивных событий, мероприятий для семей с детьми, - отметил Шапша. - Основная локация - самая космическая площадка области. На территории музея истории космонавтики выставки, лекции, квесты, экскурсии, мастер-классы. Сегодня вечером здесь стартует VI Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Полная программа «Космических выходных» здесь.

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