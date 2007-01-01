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В Калуге выбрали дату проведения праздника выпускников

Дмитрий Ивьев
26.03, 12:56
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Он состоится в субботу, 28 июня.

Такое решение принято в среду на заседании городской Думы.

Городской управе поручено обеспечить проведение торжеств в парке культуры и отдыха.

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