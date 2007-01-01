В Калуге готовятся отпраздновать 50-летие Поста №1

О планах юбилейных торжеств журналистам рассказали в четверг, 20 марта

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Накануне праздника участники движения почетной караульной службы проводят акции торжественного возложения цветов к монументам в честь солдат Великой Отечественной и ветеранов локальных вооруженных конфликтов.

Они также встречаются с участниками боевых действий, в том числе с воинами СВО.

Основные торжества намечены на начало мая. Пятого числа состоится смотр-конкурс на Площади Победы. На следующий день пройдет торжественная встреча в Областном молодежном центре, где встретятся часовые Поста №1 разных поколений и их руководители.

А в День Победы калужан вновь приглашают на Площадь Победы полюбоваться зрелищным дефиле Поста №1.