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Праздники

Губернатор поздравил калужанок с 8 Марта

Дмитрий Ивьев
08.03, 08:18
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Свое поздравление Владислав Шапша опубликовал утром в субботу на страницах в социальных сетях:

- Милые, любимые, прекрасные жительницы Калужской области!

От имени мужчин нашего региона примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник наполнен особенными чувствами. К нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам, подругам.

Это еще один повод признаться вам в любви. Сказать спасибо за вашу поддержку и чуткость, за вашу веру и верность.

И каких бы высот в профессии, общественной работе вы ни достигли, главное счастье для женщины – быть мамой. Заботиться о своей семье, родных, близких.

Хрупкие и нежные, вы можете быть очень сильными и стойкими. Я говорю о женщинах, которые находятся в зоне проведения СВО. О тех, кто трудится в госпиталях. О наших волонтерах. Низкий поклон мамам и жёнам защитников Родины. Ваша вера и поддержка – сильнее оружия.

Дорогие женщины! Вы украшаете этот мир своей красотой и обаянием. Вдохновляете нас, мужчин, на победы и свершения.

Будьте любимы и счастливы! Пусть сбываются все ваши мечты! С праздником!

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