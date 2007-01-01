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Праздники

Калужским автомобилисткам вручили цветы на дороге

Дмитрий Ивьев
07.03, 11:40
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Акцию провели инспекторы ДПС и дорожники, рассказали в полиции.

Калужанок поздравляли с предстоящим Международным женским днем.

Акцию «Цветы для автоледи» проводят в Калуге уже более 10 лет.

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