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Праздники

В Калуге назвали дату проведения шествия выпускников

Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
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Оно запланировано на субботу, 28 июня.

Соответствующий проект решения появился на сайте городской Думы.

В последние годы праздник для закончивших школы 11-классников проходит в Центральном парке культуры и отдыха.

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