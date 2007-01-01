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В Калуге опубликовали афишу Масленицы

Дмитрий Ивьев
11:36 сегодня
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Главный праздник пройдет в воскресенье, 2 марта, на Театральной площади.

Движение машин там будет запрещено с 8:00 до 17:00.

Городская управа в среду опубликовала полную афишу Масленицы-2025.

Главная сцена

  • 12:00 Масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»
  • 12:10 Театрализованная концертная программа «Масленичный разгуляй»
  • 13:30 Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ» (Москва)
  • 13:45 Выступление творческих коллективов Калуги
  • 16:00 Сжигание чучела Масленицы

Театральная площадь, правый проезд

  • 12-00-16:00 Интерактивные площадки, тематические локации, фотозоны, игры, мастер-классы

Малая сцена, правый проезд

  • 12:00-15:00 Выставка масленичных кукол
  • 12:00 Выступление творческих коллективов
  • 14:30 Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ» (Москва)
  • 15:00 Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2025»
  • 15:15 Выступление творческих коллективов

Театральная площадь, левый проезд

  • 12:00-16:00 Интерактивные площадки, ремесленный двор, масленичный ЗАГС, блинные ряды

Театральная площадь, сквер

  • 12:00-16:00 Масленичный театр.

Кроме того, с 27 февраля по 9 марта на пешеходной части Театральной улицы будет работать ярмарка.

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