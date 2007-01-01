В Калуге опубликовали афишу Масленицы
Главный праздник пройдет в воскресенье, 2 марта, на Театральной площади.
Движение машин там будет запрещено с 8:00 до 17:00.
Городская управа в среду опубликовала полную афишу Масленицы-2025.
Главная сцена
- 12:00 Масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»
- 12:10 Театрализованная концертная программа «Масленичный разгуляй»
- 13:30 Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ» (Москва)
- 13:45 Выступление творческих коллективов Калуги
- 16:00 Сжигание чучела Масленицы
Театральная площадь, правый проезд
- 12-00-16:00 Интерактивные площадки, тематические локации, фотозоны, игры, мастер-классы
Малая сцена, правый проезд
- 12:00-15:00 Выставка масленичных кукол
- 12:00 Выступление творческих коллективов
- 14:30 Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ» (Москва)
- 15:00 Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2025»
- 15:15 Выступление творческих коллективов
Театральная площадь, левый проезд
- 12:00-16:00 Интерактивные площадки, ремесленный двор, масленичный ЗАГС, блинные ряды
Театральная площадь, сквер
- 12:00-16:00 Масленичный театр.
Кроме того, с 27 февраля по 9 марта на пешеходной части Театральной улицы будет работать ярмарка.