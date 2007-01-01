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Праздники

В Тарусе отметят Масленицу в Саду Ракицкого

Праздник там пройдет 1 марта, рассказали в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
13:43 сегодня
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Гостей обещают познакомить с историей праздника и старинными славянскими традициями.

Там выступят воспитанники Детской школы искусств.

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