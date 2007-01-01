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Праздники

В Калуге убрали елку на Старом Торге

Демонтаж новогодней конструкции прошел в пятницу, 7 февраля.
Дмитрий Ивьев
20:18 сегодня
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Ранее городские чиновники рассказывали, что елка у катка простоит до 10 февраля.

Другие новогодние украшения убрали в Калуге еще в январе.

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