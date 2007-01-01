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Праздники

В Калуге разбирают главную елку города

Работы на Театральной площади начались 20 января.
Дмитрий Ивьев
08:36 сегодня
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По информации городской управы, все новогодние декорации уберут в течение недели.

Исключением станет елка на площади Старый Торг, которая расположена рядом с катком. Ее оставят до 10 февраля.

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