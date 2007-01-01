В Калуге новогодние декорации уберут до конца января
Елки по всему городу демонтируют до конца месяца.
А вот на Старом Торге праздничная конструкция может задержаться до весны.
- Елка на Старом Торге является частью композиции ледового катка, - прокомментировали 17 января в управлении городского хозяйства. - В связи с этим у городских служб возник вопрос: убирать ли главную елку на Старом Торге? Дорогие калужане, нам важно знать ваше мнение!
На момент написания новости в голосовании в телеграм-канале управления лидировал вариант «Оставить елку».