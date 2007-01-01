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Утром первого дня года Калуга побежала по набережной Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
13:05 сегодня
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Традиционный забег 1 января в этот раз собрал столько желающих, что последним пришедшим на регистрацию, не хватило номеров.

Дистанция – 2025 метров. Бежали дружно, на финише даже скопилась небольшая пробка.

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