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Новость дня Праздники

В Калуге на Новый год запускали фейерверки, несмотря на запрет властей

Наш читатель прислал видео из Турынино.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
0 522
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Также салюты видели и в других районах города.

Впрочем, некоторые калужане в соцсетях отмечают, что фейерверков все-таки было меньше, чем в предыдущие годы.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша еще в ноябре запретил продажу пиротехники в период с 1 декабря по 15 января. Кроме того, он осенью напоминал, что продолжает действовать запрет на использование пиротехники.

Будут ли искать тех, кто нарушил правила в новогоднюю ночь, чиновники пока не уточняют.

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