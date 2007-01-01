В Калуге на Новый год запускали фейерверки, несмотря на запрет властей
Наш читатель прислал видео из Турынино.
Также салюты видели и в других районах города.
Впрочем, некоторые калужане в соцсетях отмечают, что фейерверков все-таки было меньше, чем в предыдущие годы.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша еще в ноябре запретил продажу пиротехники в период с 1 декабря по 15 января. Кроме того, он осенью напоминал, что продолжает действовать запрет на использование пиротехники.
Будут ли искать тех, кто нарушил правила в новогоднюю ночь, чиновники пока не уточняют.