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Праздники

В Калуге зажгли новогоднюю иллюминацию в сквере Матери

Праздничной атмосферы добавили Правому берегу 25 декабря.
Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
0 548
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Фото опубликовали в официальном сообществе района.

Огоньки закупили благодаря помощи частной компании.

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