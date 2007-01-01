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Праздники

В Калуге человек-паук поздравил пациентов детской больницы

Персонаж комиксов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехал сегодня в Анненки.
Дмитрий Ивьев
15:57 сегодня
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- Они подарили детям новогоднее настроение, радость и веру в чудо, что очень важно для выздоровления детей, - рассказали 25 декабря в министерстве здравоохранения Калужской области. - Благодарим сотрудников первого пожарно-спасательного отряда г. Калуги за помощь в организации мероприятия.

Супергерои спускались с крыши больницы, а Дед Мороз и Снегурочка поднимались к окнам в люльке пожарной машины.

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