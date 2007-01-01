В Калуге человек-паук поздравил пациентов детской больницы

Персонаж комиксов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехал сегодня в Анненки.

- Они подарили детям новогоднее настроение, радость и веру в чудо, что очень важно для выздоровления детей, - рассказали 25 декабря в министерстве здравоохранения Калужской области. - Благодарим сотрудников первого пожарно-спасательного отряда г. Калуги за помощь в организации мероприятия.

Супергерои спускались с крыши больницы, а Дед Мороз и Снегурочка поднимались к окнам в люльке пожарной машины.