В Калуге повесили гирлянды над катком на Старом Торге

Его открытие состоится днем 25 декабря.

А массовое катание начнется в четверг, 26 декабря.

Взять коньки от 25 до 48 размера, помощник фигуриста или шлем детям до 12 лет можно будет бесплатно. Однако за каждую единицу в залог возьмут 2000 рублей наличными или документ: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение или военный билет. Документы без фотографий нужно подтвердить паспортом.

Забронировать время для катания можно за два часа до сеанса в кассе или на сайте.