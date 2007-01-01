В Калуге повесили гирлянды над катком на Старом Торге
Его открытие состоится днем 25 декабря.
А массовое катание начнется в четверг, 26 декабря.
Взять коньки от 25 до 48 размера, помощник фигуриста или шлем детям до 12 лет можно будет бесплатно. Однако за каждую единицу в залог возьмут 2000 рублей наличными или документ: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение или военный билет. Документы без фотографий нужно подтвердить паспортом.
Забронировать время для катания можно за два часа до сеанса в кассе или на сайте.