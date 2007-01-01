-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники В Калуге повесили гирлянды над катком на Старом Торге
Новость дня Праздники

В Калуге повесили гирлянды над катком на Старом Торге

Его открытие состоится днем 25 декабря.
Дмитрий Ивьев
10:23 сегодня
0 634
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

А массовое катание начнется в четверг, 26 декабря.

Взять коньки от 25 до 48 размера, помощник фигуриста или шлем детям до 12 лет можно будет бесплатно. Однако за каждую единицу в залог возьмут 2000 рублей наличными или документ: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение или военный билет. Документы без фотографий нужно подтвердить паспортом.

Забронировать время для катания можно за два часа до сеанса в кассе или на сайте.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkppSkh0d0ZETk03dG5ubWV1dWIrb1E9PSIsInZhbHVlIjoiNVZzTGpnYXgvWmEwVkFnK3hCRVRLcmhCSEtveWNMUVJQcGoxa3hOaXFrTW54V1FZTEhmWTNBRnNQT0g0RWxkc2V1b3JGR0FITHRzUkloem1lczZwcFRZQzg0Z05IRUNMVTVLRWZ4SmZKUDJ3YkU4V0laaFEzUXhmZ2JzcU53SkxDb0RMRjQzWllaNEdOZytzQ2M5bXZjbHRGb2x1TFJrbVk3Ri9lSTk0V3dwOEZJTE5NczE2OGowN3MwTnc5aVRzVThld3N5YnFMaUVtcitWbi9tbUI2cm4yNWZucFVQeDE1RjcrU3dJTTBqK1RBci8raGw3OTB0dkNndlJQMXNhUDIvbm44ZWU3amUvcnBGRVY3WWpmTlpLKy9GYjdJdG0xWlN0cXdFUE5FSWIzUUxSNjF1YmlPNFpIMXpjN3hFcW1hVEhneGdoRElvend5YWRzY1ZEQ0MvUm9vcE8yUC9GZHBoK1FGYTBxcVppWVJZRVIxNGFxaGdkU0ZFQUkwMWdyczY3RFV3aE4vTGhuSllpZ2xNZ0tHOUFMNHU0ZGg3ekNVWDJuMTVsWGJQNjJDdk15VWpDbTZmYW1Pa3l2V003WSIsIm1hYyI6Ijk0NzQ0ODViMjYyMmQxYjQxYTIwZjliYjE5NGVkMjE1ZDZmZjZlODg2Njc2NWIwZDdiOGJlMjYyZDM3MjQ3ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpkRVpXWTF4VTVaMTNOaUdRUTlKeUE9PSIsInZhbHVlIjoiYjYrdnFaOFRBVUlJVGRiemZjUHlxY3pYZVFBWUczd09YTmRTUUhSRUVJNXRjZzRoTnR4elZXOHZqN2xXdTlhQnRBNSs0UllpckRxU000NU1LM0E4UlJ2aDJMQU9saWk3a2ZWOWQ1ODZuQ2UyRlZCNlFMejRkdTVGYytiM0w2QzV0Q2dTNm1vejN3R01SQ3VsMS9PaExlai94WlJLWmxnbHc3SXNzR3ZzOHFpekcwbDlJaXBKVW40dmhuUHNuYWY0aHY5TXhBNmFiTjkydlNlM2xobkNzN1VXRysrK3dkdGF2bi92VDRDUWZGT2lIa1NlNk9Mc3dmRXlpdTNKeXRyb2JkNXNJb1l0U0xVWHBaUEprYWRET0tlanBTaTZNbGlKejZqVDFpbXl6SmFaOE1uOTFNZ2E1YlF3enlNUnNyaUR3SCt6eHN3WVlBY3BUU05tUkV6dysxcjlYTHNGM2pqRURPZzlKa2I1cHpwbVlqZ0pxOHcxTGRIT09NMVE1ZUw1VHJWYjNsTUJpTndBNmg3Z0JWZElOOHNtQUVlY1FIb2Rxb3NpN244NDU2RDQrZkQvT3hxK0FUL3k3NTJrZ0ZOOXBYanVNVHp4enYzNEtIUWRyTEpqUWU0UjNvOEhKYjZ2Rk14SFFLNkdOam45cVl1MGcyR0Q3aWEwRDFqR0hGbi9laWpBeld6SENlb05LUURid3lTMWNJeFpXMDk4UDltS01YUnpSOVlUSXZHdmdtZFg2Qnd2c3lKTGRjQ3RieGI4TmM5OUJhWkVqL2dTVmJtQVU2cTB2RUZXRUtVUDVwYmRhMUxtdkpUdE8xUEhEZVZkMVBCRXp3ZVBtNTNER3g2USIsIm1hYyI6ImRiMDAwYzc0ZDhmZTgyYzhjMzRmNjY3NDU0MGNkNWE3MDg4NjM0Mzk5NDQxYWM2MTE3M2U2MTZkNmY0NTAwMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+