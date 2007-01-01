В Калуге Дед Мороз приехал к шестилетнему мальчику на пожарной машине

Спасатели привезли подарок ребенку в рамках новогодней акции «Ёлка желаний».

Калужанин Степа мечтал об аэрохоккее.

Именно такой подарок и привезли мальчику Дед Мороз и Снегурочка, прикатившие во двор с мигалкой и сиреной.