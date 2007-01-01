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Погода в Калуге на Новый год: что обещают синоптики

Появились первые данные о том, что ждать калужанам 31 декабря и 1 января.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Прогнозы, конечно, предварительные, но часто они совпадают с тем, что происходит на самом деле.

Последняя неделя года не сулит нам резких перепадов температуры. Ночью будет до -3 градусов, днем – до +1.

Возможны снег с дождем, но сильных метелей в 2024 году уже не ожидается.

На 31 декабря в Калуге прогнозируется ноль градусов и облачность.

В новогоднюю ночь также должно быть около нуля, пасмурно, но без осадков.

1 января может похолодать до -2, пойдет снег.

Будем следить за обновлением информации от Гидрометцентра.

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