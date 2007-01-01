Погода в Калуге на Новый год: что обещают синоптики
Появились первые данные о том, что ждать калужанам 31 декабря и 1 января.
Прогнозы, конечно, предварительные, но часто они совпадают с тем, что происходит на самом деле.
Последняя неделя года не сулит нам резких перепадов температуры. Ночью будет до -3 градусов, днем – до +1.
Возможны снег с дождем, но сильных метелей в 2024 году уже не ожидается.
На 31 декабря в Калуге прогнозируется ноль градусов и облачность.
В новогоднюю ночь также должно быть около нуля, пасмурно, но без осадков.
1 января может похолодать до -2, пойдет снег.
Будем следить за обновлением информации от Гидрометцентра.