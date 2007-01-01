Елки подорожали на базарах Калуги
Торговать праздничными деревьями начали с 20 декабря.
За один метр предприниматели просят 1500 рублей. Еще в 2020 году цена составляла 500 рублей, однако с тех пор постоянно растет.
Напомним, ранее городская управа публиковала адреса 14 елочных базаров в Калуге.
- ул. Братьев Луканиных, 1,
- сквер Воронина,
- ул. Гурьянова, 1,
- ул. Жукова, 38,
- ул. Льва Толстого, 55,
- пер. Малинники, 7/2,
- ул. Московская, 213,
- ул. Московская, 331,
- ул. Моторная, 28,
- ул. Никитина, 70,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 2/6,
- ул. Степана Разина, 40,
- ул. Суворова, 17,
- ул. Чичерина, 10.
Они будут работать до 31 декабря.
А какую елку вы ставите дома? Расскажите в комментариях!