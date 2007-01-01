Елки подорожали на базарах Калуги

Торговать праздничными деревьями начали с 20 декабря.

За один метр предприниматели просят 1500 рублей. Еще в 2020 году цена составляла 500 рублей, однако с тех пор постоянно растет.

Напомним, ранее городская управа публиковала адреса 14 елочных базаров в Калуге.

ул. Братьев Луканиных, 1,

сквер Воронина,

ул. Гурьянова, 1,

ул. Жукова, 38,

ул. Льва Толстого, 55,

пер. Малинники, 7/2,

ул. Московская, 213,

ул. Московская, 331,

ул. Моторная, 28,

ул. Никитина, 70,

ул. Салтыкова-Щедрина, 2/6,

ул. Степана Разина, 40,

ул. Суворова, 17,

ул. Чичерина, 10.

Они будут работать до 31 декабря.

А какую елку вы ставите дома? Расскажите в комментариях!