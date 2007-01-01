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Елки подорожали на базарах Калуги

Торговать праздничными деревьями начали с 20 декабря.
Дмитрий Ивьев
12:36 сегодня
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За один метр предприниматели просят 1500 рублей. Еще в 2020 году цена составляла 500 рублей, однако с тех пор постоянно растет.

Напомним, ранее городская управа публиковала адреса 14 елочных базаров в Калуге.

  • ул. Братьев Луканиных, 1,
  • сквер Воронина,
  • ул. Гурьянова, 1,
  • ул. Жукова, 38,
  • ул. Льва Толстого, 55,
  • пер. Малинники, 7/2,
  • ул. Московская, 213,
  • ул. Московская, 331,
  • ул. Моторная, 28,
  • ул. Никитина, 70,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 2/6,
  • ул. Степана Разина, 40,
  • ул. Суворова, 17,
  • ул. Чичерина, 10.

Они будут работать до 31 декабря.

А какую елку вы ставите дома? Расскажите в комментариях!

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