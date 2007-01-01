Резиденция калужского Деда Мороза откроется 29 декабря

Традиционно она располагается в Центральном парке культуры и отдыха.

Открытие резиденции в следующее воскресенье назначено на 15:00, сообщили в городской управе. Работать она будет до 18:00.

В это же время калужан ждут в резиденции 30 декабря, 2, 3 и 4 января.

А 31 декабря посетить Деда Мороза и Снегурочку можно будет с 14:00 до 17:00.

Резиденция работает бесплатно, но, возможно, придется постоять на улице в очереди.

Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.