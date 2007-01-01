-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Резиденция калужского Деда Мороза откроется 29 декабря
Новость дня Праздники

Резиденция калужского Деда Мороза откроется 29 декабря

Традиционно она располагается в Центральном парке культуры и отдыха.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
0 332
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Открытие резиденции в следующее воскресенье назначено на 15:00, сообщили в городской управе. Работать она будет до 18:00.

В это же время калужан ждут в резиденции 30 декабря, 2, 3 и 4 января.

А 31 декабря посетить Деда Мороза и Снегурочку можно будет с 14:00 до 17:00.

Резиденция работает бесплатно, но, возможно, придется постоять на улице в очереди.

Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlWaURPYTh3TEpUbVpiUEE0MGs2aFE9PSIsInZhbHVlIjoiQTBuRys5ZUNoVDF3SXRXQ1FkNE1VZklsNXBSVWRUSzA0Z2xLZkp3M1Z1Y1ZJaENBalNZTkY3eFFHNzZySFR6Uk9wVXgzcmNTVno4UGw4YW84V29ndEZqUG8ySVJSTnhIZlI4OG5tSFJHVmI1dlFGanhhNG5KeUpJVVY5L2RCVzMxRFFubm8rUHZVbG1tRk14bXlQUW9sS3h4N0xlcm9rbis5eHlidzQyblBjMGNzdVJLOHZyUXZGdGI2T1VlMU5YZnVUeUdXa1JOdWtJblBacWl5TENnaFdieVBiZU0vRjcrVDA4ZjVHQVlMR1hlenlGZ3lmWXVpSnA1aFlkTTlGTklyN3dMVExoYi9DWW9GSlRsZU1NM3Y4QUE2OE9UZi9SYkhtTmlybjAxVHNXeXFCNTBaV3Z0MW8wQktWK3FMOU5pZ3hCS0VITGxJd1hrTE9YMjQxWE1obEwvT0JhUy9LdFU1YUduTGZzY3F5RkNPZUhBdTJRWkpDUXUzcGI4Z3pmSVZrS0NndWhyZ2hvQ3BnWDJlaVRlL29YR0hETXkwdUpuZkZNOGNMOTVHcVNEYnlsdUVlc3lpYUNxUktNUmsxRSIsIm1hYyI6ImJmOWVlZDA3NWYxNmFiZTIxMTlhYWFmZGUzNjNlZmM3MjcwYTBlMzkyY2EzMDBhNGZkZTJmZjdmYWE1MzYzNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlR0bWZaOGh1bkNhTVF2bSt0M1cyWXc9PSIsInZhbHVlIjoiZ0NNL0lzcDd1MGxFMVFFUmtCa1YyRVprMWFlSEhjN29nS1J2VEh1Si9TT0JrT1k1TXAwMEUzOHdpMEcxUmYrNVFrZXVPeE1HYWl1RWJHU3RwN0JscndEM2wybkxCdkgyOVh0YmtGMktFUEk0dzdCcVY5TEVQZ2pHeEMreFZPakp2UG1zMmQvaHg0YTA4N01ZNXorb1UvaExiakI1UFU2N2dtc2pyZVlxcUdQRFowRUxENlNRaTRYdGJ5cDlvakVveXJMUFpGR1gxQVFVZGt3MzVLOWMzcVQ1L052SGhmUE54SFI4Rlh5TTg3eHlpQTMwTmtnMEZieUZwUWtFai81V2xhY3pGZ1U4Z2d5VG1uV1haUENFd2E4R0c1MldVcXh5cEFPS2l3SUFISmFBSGROQjg4dzIyUFRHR0dDR1o0K09zNWJYR285d1NSeHJNTGYyd09HMGg5ZGhVT0hiS3gvbmh2SE8xdWhYWmNtZXNjWnlKeGgwZ0NUUWc4K2U0UFc3NmRxK25CU0J0SDZGRW1BTGlicWhjY20wbGc5eTFCUTFKNVRlalpYUjRVWmJiaEhkdlVsMDc5UGtNU0s0WVJpVGI2amtVcHBvaS9POUlRRDlKVVJrblpwWG45eXlOMTRySWQrUm0yaHpKbXliMHNObHo5c2g1S3Y5TktsUXAxL2UzSmJkSURKS3JQVm11UGlraTh4RklYczh5RTlPZ1p6MDNaVmFuYlplMTI1RmxNWWUrSUlqOWZ1Z1dlbUNLVjBPcFlNbWNUcFhxK3oycGFqMFplMU9rK0FxTm5IRXlWQmFMMFZDa3FJaHI2R1NZVHV2bEN0UE9KcDlUZjE4UlN1dCIsIm1hYyI6IjAwNjEyY2ExNmNhZjI2MGUyODVjYTU5ZDA4YWQyNjk0N2Q3YTEwNjQ3ZThiYzU3YTcwZWM5ZjAxMjM2N2U2YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+