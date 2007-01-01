Резиденция калужского Деда Мороза откроется 29 декабря
Традиционно она располагается в Центральном парке культуры и отдыха.
Открытие резиденции в следующее воскресенье назначено на 15:00, сообщили в городской управе. Работать она будет до 18:00.
В это же время калужан ждут в резиденции 30 декабря, 2, 3 и 4 января.
А 31 декабря посетить Деда Мороза и Снегурочку можно будет с 14:00 до 17:00.
Резиденция работает бесплатно, но, возможно, придется постоять на улице в очереди.
Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.