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Праздники

Медведь появился в калужском парке

Новогоднюю фигуру установили недалеко от строящегося ТЮЗа на улице Марата.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Мишка выглядывает из коробки.

В темноте конструкция должна светиться.

Ранее подобные украшения к Новому году появились в Центральном парке культуры и отдыха.

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