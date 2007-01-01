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Новость дня Праздники

Опубликована полная новогодняя афиша Калуги

Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе.
Дмитрий Ивьев
11:14 сегодня
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А главную елку города на Театральной площади традиционно зажгут вечером 31 декабря.

Фейерверка в новогоднюю ночь уже третий год не будет.

1 января на набережной Яченского водохранилища пройдет легкоатлетический забег.

А больше всего мероприятий запланировано в Центральном парке культуры и отдыха.

Новогодняя афиша Калуги:

22 декабря

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00 Творческий проект «Когда приходят чудеса» ЦРТДиЮ «Созвездие»

29 декабря

Городской парк культуры и отдыха

  • 15:00-18:00 Открытие Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
  • 17:00 Открытие городского новогоднего проекта «Зима в парке»
  • 18:00 Зимняя танцплощадка

30 декабря

Городской парк культуры и отдыха

  • 14:00 Творческий проект «Деды Морозы России»
  • 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
  • 18:00 Зимняя танцплощадка

31 декабря

Городской парк культуры и отдыха

  • 14:00-17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки

Театральная площадь

  • 18:00 Открытие главной новогодней елки. Праздничный концерт «Калуга новогодняя»

1 января

Набережная Яченского водохранилища

  • 11:00 Новогодний забег «Побегай 1 января»

Городской парк культуры и отдыха

  • 18:00 Зимняя танцплощадка

2 января

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 12:00 Физкультурный праздник «В здоровом теле - здоровый дух»

Городской парк культуры и отдыха

  • 14:00 Городской фестиваль Снегурочек.
  • 15:00 Развлекательная интерактивная программа «Снегопати».
  • 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
  • 18:00 Зимняя танцплощадка

3 января

Сквер им. В. Н. Волкова

  • 11:00 Новогодняя акция «Слепи снеговика»

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 11:00 Новогодний мастер-класс по легкой атлетике «Зимние забавы»

Площадь В. В. Маяковского

  • 12:00 Турнир по керлингу

Городской парк культуры и отдыха

  • 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
  • 16:00 Семейный праздник «Теплая зима»
  • 18:00 Зимняя танцплощадка

4 января

Сквер им. В. Н. Волкова

  • 12:00 Физкультурное мероприятие «Рождественский забег»

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 12:00 Новогодний физкультурный праздник

Городской парк культуры и отдыха

  • 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
  • 16:00 Зимний фестиваль молодежной культуры «ЯрчеФест»
  • 18:00 Зимняя танцплощадка

5 января

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 11:00 Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»

СШ «Старт», ул. Тарутинская, 232а

  • 11:00 Лыжный марафон

Городской парк культуры и отдыха

  • 16:00 Праздник русской шапки «Ушанка-2025»
  • 18:00 Зимняя танцплощадка

6 января

Сероводородные озера

  • 12:00 Физкультурное мероприятие «Новогодние купания»

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 12:00 Новогодние «Веселые старты»

Городской парк культуры и отдыха

  • 14:00 Семейный праздник «Калужское Рождество»

7 января

Театральная площадь

  • 11:00 Беговая экскурсия «Новогодняя Калуга»

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 12:00 Мастер-класс и тренировка по карате

Площадь В. В. Маяковского (каток)

  • 12:00 Развлекательная программа на коньках «Рождественский переполох»

8 января

Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2

  • 12:00 Мастер-класс по баскетболу и фехтованию, новогодние эстафеты

Губернский парк

  • 12:00 Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ

С 20 декабря 2024 по 8 января 2025

  • ул. Театральная (пешеходная часть),
  • ул. Кирова (вдоль Театрального сквера)

с 29 декабря 2024 по 7 января 2025

  • ул. Ленина, 93 (сквер) Космическая ярмарка в Калуге
Новогодняя афиша Калуги.
Новогодняя афиша Калуги.

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