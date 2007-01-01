Опубликована полная новогодняя афиша Калуги
А главную елку города на Театральной площади традиционно зажгут вечером 31 декабря.
Фейерверка в новогоднюю ночь уже третий год не будет.
1 января на набережной Яченского водохранилища пройдет легкоатлетический забег.
А больше всего мероприятий запланировано в Центральном парке культуры и отдыха.
Новогодняя афиша Калуги:
22 декабря
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 Творческий проект «Когда приходят чудеса» ЦРТДиЮ «Созвездие»
29 декабря
Городской парк культуры и отдыха
- 15:00-18:00 Открытие Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 17:00 Открытие городского новогоднего проекта «Зима в парке»
- 18:00 Зимняя танцплощадка
30 декабря
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 Творческий проект «Деды Морозы России»
- 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 18:00 Зимняя танцплощадка
31 декабря
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00-17:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
Театральная площадь
- 18:00 Открытие главной новогодней елки. Праздничный концерт «Калуга новогодняя»
1 января
Набережная Яченского водохранилища
- 11:00 Новогодний забег «Побегай 1 января»
Городской парк культуры и отдыха
- 18:00 Зимняя танцплощадка
2 января
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 12:00 Физкультурный праздник «В здоровом теле - здоровый дух»
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 Городской фестиваль Снегурочек.
- 15:00 Развлекательная интерактивная программа «Снегопати».
- 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 18:00 Зимняя танцплощадка
3 января
Сквер им. В. Н. Волкова
- 11:00 Новогодняя акция «Слепи снеговика»
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 11:00 Новогодний мастер-класс по легкой атлетике «Зимние забавы»
Площадь В. В. Маяковского
- 12:00 Турнир по керлингу
Городской парк культуры и отдыха
- 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 16:00 Семейный праздник «Теплая зима»
- 18:00 Зимняя танцплощадка
4 января
Сквер им. В. Н. Волкова
- 12:00 Физкультурное мероприятие «Рождественский забег»
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 12:00 Новогодний физкультурный праздник
Городской парк культуры и отдыха
- 15:00-18:00 Работа Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 16:00 Зимний фестиваль молодежной культуры «ЯрчеФест»
- 18:00 Зимняя танцплощадка
5 января
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 11:00 Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»
СШ «Старт», ул. Тарутинская, 232а
- 11:00 Лыжный марафон
Городской парк культуры и отдыха
- 16:00 Праздник русской шапки «Ушанка-2025»
- 18:00 Зимняя танцплощадка
6 января
Сероводородные озера
- 12:00 Физкультурное мероприятие «Новогодние купания»
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 12:00 Новогодние «Веселые старты»
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 Семейный праздник «Калужское Рождество»
7 января
Театральная площадь
- 11:00 Беговая экскурсия «Новогодняя Калуга»
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 12:00 Мастер-класс и тренировка по карате
Площадь В. В. Маяковского (каток)
- 12:00 Развлекательная программа на коньках «Рождественский переполох»
8 января
Парк Театра юного зрителя, ул. Марата, 2
- 12:00 Мастер-класс по баскетболу и фехтованию, новогодние эстафеты
Губернский парк
- 12:00 Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ
С 20 декабря 2024 по 8 января 2025
- ул. Театральная (пешеходная часть),
- ул. Кирова (вдоль Театрального сквера)
с 29 декабря 2024 по 7 января 2025
- ул. Ленина, 93 (сквер) Космическая ярмарка в Калуге