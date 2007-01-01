В Калужской области чиновникам запретили проводить новогодние корпоративы
В понедельник, 16 декабря, об этом на заседании правительства напомнил губернатор Владислав Шапша.
Он заявил, что подобных мероприятий не должно быть, как на областном уровне, так и в муниципалитетах.
- На всякий случай напоминаю, - подчеркнул Шапша.
Напомним, в предыдущие два года чиновникам также запрещали собираться для празднования.
Уважаемые читатели, а у вас был/будет корпоратив на Новый год? Расскажите в комментариях!