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Новость дня Праздники

В Калужской области чиновникам запретили проводить новогодние корпоративы

В понедельник, 16 декабря, об этом на заседании правительства напомнил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
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Он заявил, что подобных мероприятий не должно быть, как на областном уровне, так и в муниципалитетах.

- На всякий случай напоминаю, - подчеркнул Шапша.

Напомним, в предыдущие два года чиновникам также запрещали собираться для празднования.

Уважаемые читатели, а у вас был/будет корпоратив на Новый год? Расскажите в комментариях!

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