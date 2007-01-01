В Калужской области чиновникам запретили проводить новогодние корпоративы

В понедельник, 16 декабря, об этом на заседании правительства напомнил губернатор Владислав Шапша.

Он заявил, что подобных мероприятий не должно быть, как на областном уровне, так и в муниципалитетах.

- На всякий случай напоминаю, - подчеркнул Шапша.

Напомним, в предыдущие два года чиновникам также запрещали собираться для празднования.

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