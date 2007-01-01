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В Калуге зажгли огни елки на Старом Торге

Монтажные работы там завершились 11 декабря.
Дмитрий Ивьев
09:06 сегодня
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Это первая большая новогодняя елка в городе, которая уже сияет.

Ранее установили праздничные конструкции в Центральном парке и на Театральной площади, но там огни еще не включили.

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