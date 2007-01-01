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В Калуге устанавливают елку на Театральной площади

Работы ведутся во вторник, 10 декабря.
Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
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Это будет главная городская елка.

31 декабря у театра запланирован новогодний праздник.

Напомним, ранее установили елки в центральном парке и на площади Старый Торг.

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