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Большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили в Калуге

Они размещены у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха.
Дмитрий Ивьев
14:59 сегодня
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В темное время суток фигуры светятся.

В предыдущие годы их также ставили у парка. А однажды они находились у елки на Старом Торге.

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