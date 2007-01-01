В Калуге большую елку установили на Старом Торге

Ее монтаж завершился 9 декабря.

Но к вечеру понедельника горели не все огни.

Напомним, в этом месте елку устанавливают уже несколько лет подряд.

Еще две большие елки в Калуге поставили в Центральном парке культуры и отдыха и на Театральной площади.