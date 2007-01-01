-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Третью большую елку собирают в Калуге
Праздники

Третью большую елку собирают в Калуге

В пятницу, 6 декабря, работы ведутся на площади Старый Торг.
Дмитрий Ивьев
10:31 сегодня
0 160
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На елку сразу вешают игрушки.

Ранее, напомним, новогоднее искусственное дерево установили в Центральном парке культуры и отдыха.

Также монтаж елки начался 5 декабря на Театральной площади.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZjaytHSkErVUJWenRCUWNrczRuZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiRGg1MWk1L0NGUzJ1dk1hRzBweVFjZFA1bXlRWTYzOGVwN3NmclFmaGx0RisreVNkaEltdjJ5ZlJsSG9UMTNkVk9FOUZqTldPZUNxSWw5ZFNSK1YybXplQVk1TDJKSlZLVGJkZU1EeU0zV0Nwc1F0cUI0WTlvVG92TmpkTWxvZ044Zmxsa2FFRmNwRmYzaytEVTdJYmxQRGt1UTBFSEJUWWZybFAvN1lOa2tMV2MxMEFrbGUzY1JlcTdEaG5kbXZkaThnQlFiQ25VOTVFMUpnb1U5V0d5Z1AydE1XVElabmRjUnM0K0xsYnc3dERlNXcrL0M4bkVwYUdnN09KSVMzYXNueE1lcWxxUEZ1NUticHZDMU9YYkhKQ2xCV1NXVVhPOFpZRFJCaFpTWTRvd2pkSjUyTE43S2RoN29wRitXb1lBYTFRV3c0SFZFbVNsTnN3MEg0Z0hpTkhqZ3laYUNHWS9RUkE1SnliVk5jRi9UR2NjNzU3MDZ1NzFqdmVObHFhYWFpN2RlT1FSNXA0TmZxbGdxTmhWTXo5ci9ieHJTK0dEZkVWVzBWTUIyM0lPaWRhYzZaNHZtZlZGOUpuZGtZSiIsIm1hYyI6ImNmMDBlNzUyOWQxNzhkMGEwN2NmMzFlOGNlNDU0NGI3OTU5Y2U3ODVmNjhiMjViZjcxOWMwYWI4ZTUxNmY3YTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkM0Qi9xL0laOCtGWFUyVUJqWGFYdkE9PSIsInZhbHVlIjoiNVMxNFVHcUZrU1RQU3kwaEtBalJ5TWdndEwzZzh6MFdSUTBYYlc5ZldERmlpRUZHZVZCb29SWDVqUEZnYjFvYWJhYkNoenlUUjZOL3hPRFdORG5QNlVmN2hGSGZHZFErWXJQUHhVZXNPTm5uNDFpMytUNTNvYmFySmtYRFBQMkJXQTVWYjNvcnFLVTJ2Umt4VGllZFZZZFUvUXRJZTluRDhadHNKYzRWcndmc1pnN1g5QWJUZXVxZDdrSlpzNjJva0x1S0pISEVkTTJxWFV0Tzl4VytJRHBBUFZGQW9haDl6c20vM1hVdGE5cmJjVzRLaDAwRVBnbmhmZURKaWpFSW0rOFJyZWJOOG9qZnZ4V0NtRUtVVytPRlpvLzVJV2hob3A2eDNDWTdPQUVIeFpMNzg5NS9qK0JBMWhmd29Ua0Z6b0NlZDVpeXMxSFJCdzBlUjFNTVBta3psV0drOWJuQ0JZWVpoQk9Qa3RFZVlwbFBiZ2xpeUk5U2JaZk5SWTAwREpzd3NKZUEzV2t2SFpKMEo0amtxYTdOYUljZHlPdWVpWGVUVnFGZ2JHcjdoZ29LMXQ2RWZsQjdaL3Y2RnBCaWE2KzZDODhQeldaNzI4bFY1RlMxMXJpenpNaGtmTC9qMk9iTWtiNWZXZHduaSt5emRlbkxweCs0THBVMnFSYzZjSzZNRENXMUV1V0hYclNOSGJTZ0JFekp3RmR0V3doWUU5eStSN2c2WkxJZjdZTTdFMEZPb2FnZFpkakVEdFZUUXZ5OWVJUldLY2xzc2pwUG53ZU1oK2xKZzZ6UXRaR3Fzd3FLeStteHlKaUV6VE5HSVZLNmluOWxXT0o3RDBoRSIsIm1hYyI6IjlhNmYwOTY1MDQxMWYwMWViYTYxYTExNDVjODBiZGQ3YWQ3NWExNmIzNzAyODJlMmQ2ODFjYTVjZjYzNTRiNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+