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Елочные базары в Калуге откроются 20 декабря

Дмитрий Ивьев

Об этом сообщили в понедельник на планерке в городской управе.

Дмитрий Ивьев 612 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники