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Елочные базары в Калуге откроются 20 декабря

Об этом сообщили в понедельник на планерке в городской управе.
Дмитрий Ивьев
15:32 сегодня
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Купить новогоднее дерево можно будет в разных районах областной столицы.

Какими будут цены нынешней зимой, пока не уточняется.

Год назад продавцы просили около 1000 рублей за метр.

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