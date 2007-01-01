Жителей Калуги попросили решить, когда включать новогоднюю иллюминацию
Этот вопрос в понедельник, 2 декабря, обсуждался на планерке в горуправе.
Городской голова Дмитрий Денисов предложил спросить у калужан, когда нужны зажигать гирлянды.
По его словам, есть разные мнения на этот счет.
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Также в ближайшее время в городе установят елки. Одна большая уже готова в парке культуры и отдыха. Еще две будут на Старом Торге и Театральной площади. Сегодня же в Калугу привезут елки поменьше для разных районов.