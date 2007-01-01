-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Сухиничи украсили к Новому году
Праздники

Сухиничи украсили к Новому году

Елку установили на площади перед Дворцом культуры, сообщили 1 декабря в администрации района.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
0 342
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Рядом также появились светящиеся конструкции.

А в сквере Воинской Доблести установили снеговиков.

Новости по тегу
область новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktHZ2ZoQk10SmdZTFJSQ0VkQ1FBamc9PSIsInZhbHVlIjoiRWlybzI1dTRaMHplRW1rdk9XTXRaQzdUdDRCdWpoenFVRkZPUEpESG9CTzlSWUlPWVlwWE9ZUWs1WjFXOWo2NkhQcHBHeFl4c0VITEtxaFRYZlVXbk9Idm5yWXB4RHd3R3ZMREtaUzV2a1BCam5rb3RlVUxoTU5RZ0g4MjJ1Zm5jR1IwcmZzYVdrVXhzbEJHeTQrRmRvc3RZNWd1QWVac1lZcjMrMkw5Z2E2NnZtU1RvRVpRS1o0Y1ZYd3huS3o1amFycG9hYU9teERBNVQ4SEZpL1ZtTkJyZmlsQVlueWNCYjNBNi9STVJic2VSMmhQTlFBOGxrazZ5Z3RSUUx5Ri9YeVV3UHVaM2dhRHlUQW9jYkhRbHZTMXZwVE1YZnNyd0ZOQTF6T2svQWxCaUhKUldOdEVkMHd0SDU1c3VLUVorQzlhMUtUTG9COEhxWnVBeTVUTTJjODBJV2grZHcxTEkrUE9VdGhUc2R3QjhKM3ZNVnRYRzJBVDRTSEgrTGtqUit1bG5Gb0E1bEJQcy9pRDh4WGU2VXpDbEorVml3VG1OQUgxc09idVJjSkZJOVNkQ3VpM3hvL1dkOWlVNjVucyIsIm1hYyI6IjA1NjkwNWM5MGIyNGViN2ZhZDk0MDllNDVhMGI4ZGJlNDdjMTYwZTQ2MDc5NzZhNWUyZGFiMTg5MWMyMmNjZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imo5VU1GVXBCM0pxUFhzTmlzbXhsdVE9PSIsInZhbHVlIjoiQTF6bGROZkxBaGVHVEFBZzFRSWVNbHRyQ0xIcUFPRVpZdnlWZWZhR2tiR290Q1lxbUlNblovaTdWZ0p5alZscjlmRkFjVXg5bFZjelhwNkZGTnRCU0wxOG1YN1hFVGxLSHNsL2dvQUgydUpReTNueFhyb2lSV2ozUDJPMCtDckpXOVdUbVFoekxGaUF6alRNakh3YmZISGRiOFhPK2dnbkt5RmJsUFJMeUMvVGwyYXh5OGtQKytnelNYaE8rbmU0RWloanB3QVZqcGNNeUJHME1SNDdid2Y0d0ZKakZYRlV5M1d2ak5TNzQ1VnlVYy81cjI1Y2xZaFdBL3V4cWIyTFVObDBXaU80YlQvRlhtMXl5ZTBNbGwvY3l0SnZKL0FGTnl5eU8zSFBwdW8xcFNUWkw1dUlGSG1KUE9xNEVtOEY4UTBXb2ZQWUlpckZXWEJJOHg1V3ZUZTZTdnVrbWZ3aGZtZVQrT3djU0p3enk0ck4xdWR4QkxQeExZb3hOS25ScDhjaDJJakgvUmkyUk5CTiswTFBVL3BCVWRoUTZ3TGJDRFA4dWZhRHlaTXBEcXlJZUc0ZlozOUpDTFpIdllOWDZvMitHUnN0ZHNKVlp5RHV1amZpVzZTUXNPT2ZldWJ6YmgvZDJ0UHA4aUlkblNtK0IzR2dYYTZzVGZDakJnRjUwWlVnWjBEek9NVFB6UUp6bXJFS3UzQlQyckp5ZUtub0s1M2g4YmVGQlF1TGxDMEJTZHJYZzF0Z1RvMWErUW90bkhaM1ZmeGpYbDU1Q0s1TlFwWUJiZUlaK1pucnRma2RoTDJNNXpPcHpxVU9tN0pUcVF6S0YrWnJNSFJTbWNhZCIsIm1hYyI6IjViZmM1YmVmMjZlMjI4NjQwZTk1Yjg1MWZlOGEwMjU5NDQwNTJjOTdjNmZhNTY2ZWVhMjU2YWZmNjI2ZDYwZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+