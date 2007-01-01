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Праздники

В Кондрово зажгли огни главной новогодней елки

Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
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Ее установили на площади Победы.

- О планируемых массовых мероприятиях напишу немного позже. Следите за сообщениями, - рассказал глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

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