Калужане назвали самые желанные подарки на Новый год
Результаты опроса за 33 дня до праздника опубликовал ресурс SuperJob.
20% жителей Калуги хотели бы получить в подарок туристическую путевку, 19% - деньги.
10% выбрали бы смартфон, ноутбук или планшет, 9% - сертификат на какие-либо курсы, 7% - бытовую технику.
Также упоминались косметика, спортивный инвентарь, книги, украшения, билеты в театр, одежда, обувь и алкоголь.
Молодежь чаще предпочитает деньги, а люди старше 45 лет – путешествия.
Интересно, что о путевке думают в большинстве своем люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.
А что вы хотели на Новый год? Расскажите в комментариях!
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