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Калужане назвали самые желанные подарки на Новый год

Результаты опроса за 33 дня до праздника опубликовал ресурс SuperJob.
Дмитрий Ивьев
08:36 сегодня
2 1226
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20% жителей Калуги хотели бы получить в подарок туристическую путевку, 19% - деньги.

10% выбрали бы смартфон, ноутбук или планшет, 9% - сертификат на какие-либо курсы, 7% - бытовую технику.

Также упоминались косметика, спортивный инвентарь, книги, украшения, билеты в театр, одежда, обувь и алкоголь.

Молодежь чаще предпочитает деньги, а люди старше 45 лет – путешествия.

Интересно, что о путевке думают в большинстве своем люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.

А что вы хотели на Новый год? Расскажите в комментариях!

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
habitant

Интересно, что о путевке думают в большинстве своем люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц а почему этот вопрос не задать людям с небольшими зарплатами?

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