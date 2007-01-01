Калужане назвали самые желанные подарки на Новый год

Результаты опроса за 33 дня до праздника опубликовал ресурс SuperJob.

20% жителей Калуги хотели бы получить в подарок туристическую путевку, 19% - деньги.

10% выбрали бы смартфон, ноутбук или планшет, 9% - сертификат на какие-либо курсы, 7% - бытовую технику.

Также упоминались косметика, спортивный инвентарь, книги, украшения, билеты в театр, одежда, обувь и алкоголь.

Молодежь чаще предпочитает деньги, а люди старше 45 лет – путешествия.

Интересно, что о путевке думают в большинстве своем люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.

А что вы хотели на Новый год? Расскажите в комментариях!