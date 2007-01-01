Калуга вошла в десятку самых дорогих направлений для отдыха на Новый год
Результаты исследования 27 ноября опубликовал сервис «Твил».
В нашем городе проживание в период с 27 декабря по 12 января стоит в среднем 6337 рублей за ночь.
Это десятый показатель в России.
Выше оказались лишь Сергиев Посад, Суздаль, Владивосток, Переславль-Залесский, Анапа, Екатеринбург, Кимры, Великий Устюг и Владимир.
А как вы планируете провести Новый год и каникулы? Расскажите в комментариях!
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