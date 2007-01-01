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Новость дня Праздники

Калуга вошла в десятку самых дорогих направлений для отдыха на Новый год

Результаты исследования 27 ноября опубликовал сервис «Твил».
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
0 222
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В нашем городе проживание в период с 27 декабря по 12 января стоит в среднем 6337 рублей за ночь.

Это десятый показатель в России.

Выше оказались лишь Сергиев Посад, Суздаль, Владивосток, Переславль-Залесский, Анапа, Екатеринбург, Кимры, Великий Устюг и Владимир.

А как вы планируете провести Новый год и каникулы? Расскажите в комментариях!

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13:18 26.11
2 1750
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

...
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В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
12:19 26.11
8 12240
shurup

На Московской кабана заметили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

...
Происшествия
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10:24 26.11
4 4674
shurup

Поразвлекался и дальше поехал.

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5508

прекрасно это

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09:51 26.11
1 2948
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"приобретая новые вейпы, чтобы они никому не причинили вреда" вот бы инстолляторы скупили их все, а заодно и водки/сигареты для своих космических конструкций) люди кушают салат и запивают минералкой

...
Статьи, аналитика, репортажи
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09:13 26.11
2 1750
Белый Орёл

В соцсетях сообщали, что теперь он пасется у школы на Терепце.

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Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
04:10 26.11
4 4674
Белый Орёл

И абсолютно нет никакой гарантии, что следующий беспилотник не будет направлен в окно многоэтажки из которой велась съемка предыдущего удара.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
04:09 26.11
8 12240
RudeBoy

А как не "бить"? Если взрослые люди совсем ку-ку?!

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
21:35 25.11
8 12240
Mathematik

Надо же, какой наблюдательный кабан! Перешёл ул. Московскую по ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ! Я в восторге!

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
20:52 25.11
4 4674
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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