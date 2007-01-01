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В Калуге опубликовали места установки новогодних елок

Работы по их монтажу уже начались. В центральном парке культуры и отдыха собирают большой каркас.
Дмитрий Ивьев
20:21 сегодня
0 378
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Город собираются полностью украсить к середине декабря, когда начнется открытие елок, сообщили 22 ноября в управлении городского хозяйства.

В этом году калужские власти закупили 22 искусственные ели. Еще пять осталось в прошлых лет.

Большие 22-метровые елки будут на Театральной, Старом Торге и в Центральном парке.

Места установки елок в Калуге в 2024 году:

  • Театральная площадь,
  • ⁠Центральный парк культуры и отдыха,
  • площадь Старый Торг,
  • ⁠сквер Анненки,
  • сквер Матери
  • сквер на Льва Толстого, 39-41,
  • сквер у клуба Машзавода,
  • ⁠мкр. Калуга-2,
  • ⁠сквер Шахтеров,
  • парк Малиновка,
  • ул. Тарутинская, 10,
  • сквер по бульвару Энтузиастов, 1, 2,
  • ⁠сквер Тайфун,
  • пер. Григоров (Дом Мастеров),
  • сквер Кубяка,
  • ⁠сквер Байконур,
  • ⁠мкр. Резвань, ул. Школьная, 5,
  • сквер на Гурьянова, 27,
  • сквер на Дорожной, 17а,
  • ⁠сквер Канищево,
  • Шопино, ул. Центральная, 2,
  • сквер на Ленина, 93,
  • сквер Воронина,
  • ⁠ул. Театральная, 29,
  • сквер Солнечный,
  • мкр. Куровской, ул. Шахтерская, 11,
  • Колюпаново,
  • ⁠мкр. Мстихино, ул. Мстихинская, 2,
  • мкр. Росва, ул. Московская, 6а.

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Лента комментариев
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
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Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 сегодня
1 796
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
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Калужанам начнут отключать воду за долги
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1 1252
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
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В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 сегодня
1 1080
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
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В Калуге разметка запутала пешеходов
16:49 сегодня
1 9896
amorph

Может на социалистическую?😬

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
16:30 сегодня
2 1424
amorph

Куда летел торопыга?..

...
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В Калуге двух подростков сбили на улице Луначарского
16:27 сегодня
1 1484
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
15:48 сегодня
6 4598
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
Спорт
В Калуге стартует сезон зимнего плавания
15:36 сегодня
1 696
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 сегодня
6 4598
Андрей Ермишин

Что значит ушел в отставку? Сбежал

...
Общество
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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