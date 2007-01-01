В Калуге опубликовали места установки новогодних елок
Работы по их монтажу уже начались. В центральном парке культуры и отдыха собирают большой каркас.
Город собираются полностью украсить к середине декабря, когда начнется открытие елок, сообщили 22 ноября в управлении городского хозяйства.
В этом году калужские власти закупили 22 искусственные ели. Еще пять осталось в прошлых лет.
Большие 22-метровые елки будут на Театральной, Старом Торге и в Центральном парке.
Места установки елок в Калуге в 2024 году:
- Театральная площадь,
- Центральный парк культуры и отдыха,
- площадь Старый Торг,
- сквер Анненки,
- сквер Матери
- сквер на Льва Толстого, 39-41,
- сквер у клуба Машзавода,
- мкр. Калуга-2,
- сквер Шахтеров,
- парк Малиновка,
- ул. Тарутинская, 10,
- сквер по бульвару Энтузиастов, 1, 2,
- сквер Тайфун,
- пер. Григоров (Дом Мастеров),
- сквер Кубяка,
- сквер Байконур,
- мкр. Резвань, ул. Школьная, 5,
- сквер на Гурьянова, 27,
- сквер на Дорожной, 17а,
- сквер Канищево,
- Шопино, ул. Центральная, 2,
- сквер на Ленина, 93,
- сквер Воронина,
- ул. Театральная, 29,
- сквер Солнечный,
- мкр. Куровской, ул. Шахтерская, 11,
- Колюпаново,
- мкр. Мстихино, ул. Мстихинская, 2,
- мкр. Росва, ул. Московская, 6а.
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