В Калуге опубликовали места установки новогодних елок

Работы по их монтажу уже начались. В центральном парке культуры и отдыха собирают большой каркас.

Город собираются полностью украсить к середине декабря, когда начнется открытие елок, сообщили 22 ноября в управлении городского хозяйства.

В этом году калужские власти закупили 22 искусственные ели. Еще пять осталось в прошлых лет.

Большие 22-метровые елки будут на Театральной, Старом Торге и в Центральном парке.

Места установки елок в Калуге в 2024 году: