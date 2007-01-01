Калужане рассказали, сколько дней хотят отдыхать на Новый год

В пятницу, 22 ноября, результаты опроса опубликовал сервис Superjob.

Треть респондентов высказалась, что 11 дней, которые будут на предстоящих каникулах, достаточно для хорошего отдыха.

При этом почти 40% готовы отдыхать меньше – от одного до 10 дней.

Работать без перерыва на праздники готов один из 100 опрошенных.

15% калужан хотели бы продлить новогодние каникулы до 12-14 дней.

Интересно, что чем старше респонденты, тем меньшие каникулы им нужны. Больше всего хочет отдыхать молодежь.

Есть различия и по гендерному принципу. Среди мужчин больше тех, кому мало 11 дней каникул.