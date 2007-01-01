Калужане рассказали, сколько дней хотят отдыхать на Новый год
В пятницу, 22 ноября, результаты опроса опубликовал сервис Superjob.
Треть респондентов высказалась, что 11 дней, которые будут на предстоящих каникулах, достаточно для хорошего отдыха.
При этом почти 40% готовы отдыхать меньше – от одного до 10 дней.
Работать без перерыва на праздники готов один из 100 опрошенных.
15% калужан хотели бы продлить новогодние каникулы до 12-14 дней.
Интересно, что чем старше респонденты, тем меньшие каникулы им нужны. Больше всего хочет отдыхать молодежь.
Есть различия и по гендерному принципу. Среди мужчин больше тех, кому мало 11 дней каникул.
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